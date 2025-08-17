Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erreichte der Heimverein SV Großgräfendorf gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg ein 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Großgräfendorf und die TSG Wörmlitz-Böllberg eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:3).

Ben Louis Schulze traf für die TSG Wörmlitz-Böllberg in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Emir Redzhebov (26.) erzielt wurde.

Minute 26: SV Großgräfendorf 0:2 im Hintertreffen

Und auch Tor Nummer drei konnte der Großgräfendorf-Torwart nicht verhindern (31.). Der Vorsprung des TSG Wörmlitz-Böllberg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Heinel kämpfte weiter und in Minute 46 gelang Jonas Ernst endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Zehn Minuten später konnte Finn-Luca Wolf ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Das rettende Tor für den SV Großgräfendorf fiel 28 Minuten nach der Pause, als Konstantin Goldschmidt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Lauchstädter Team erzielte (73.). Der SV Großgräfendorf rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSG Wörmlitz-Böllberg

SV Großgräfendorf: Deubel – Tietze (31. Zänker), Ernst, Henze, Nehrkorn (42. Marggraf), Werner, Goldschmidt, Meyer, Geier (31. Wolf), Hofmann, Bunzel (31. Weniger)

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Knabe (68. Schulze), Hajrizaj, Schulze, Löbel, Abo Zamr, Moussa Diop, Ouedraogo (36. Reso), Redzhebov, Ölmez

Tore: 0:1 Ben Louis Schulze (20.), 0:2 Emir Redzhebov (26.), 0:3 Emir Redzhebov (31.), 1:3 Jonas Ernst (46.), 2:3 Finn-Luca Wolf (56.), 3:3 Konstantin Goldschmidt (73.); Schiedsrichter: Philip Bösenberg (Kabelsketal); Zuschauer: 40