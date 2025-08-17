Eine deutliche Schlappe erlitt die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Sportring Mücheln (Flex). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 3:8 (2:3).

Weißenfels/MTU. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und der Sportring Mücheln (Flex) haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:8 (2:3).

Tim Luca Deckner (JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die JSGer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Tyler Hellfayer der Torschütze (3.).

3. Minute JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) auf Augenhöhe mit Sportring Mücheln (Flex) – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tim Luca Deckner traf in Minute 14 zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Müchelner aber nicht abhängen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). JSG legte nochmal vor. Deckner traf in Minute 81 zum dritten Mal. Brenzlich wurde die Situation für die Müchelner nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:7. Richter traf in der 87. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Bereits eine Spielminute später konnte Richter (Mücheln) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Abdullah, Ahmetxhekaj, Tobor, Shoshaj, Alhammoud (35. Alabud), Ehsas, Deckner, Ramo, Rashiti, Ghriwati

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Senderak, Kitze, Heine (46. Ehret), Büttner, Richter, Putzer, Hellfayer, Kunze, Jaskula, Keiling (75. Bruckauf)

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20