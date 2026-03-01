Kantersieg für den SV Großgräfendorf: Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 6:0 (4:0).

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Sechsmal hat der SV Großgräfendorf am Sonntag gegen die Gäste aus Lützen eingenetzt. 6:0 (4:0) für die Lauchstädter.

Nach 15 Minuten schoss Jonas Henze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Schon kurze Zeit später leisteten die Gäste sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Kevin Nadolny den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung (24.).

SV Großgräfendorf mit 2:0 vorne – 24. Minute

Der Siegeszug der Lauchstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Heinel im gegnerischen Tor. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Lauchstädter durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Darren Marggraf ersetzte Jonas Henze und Max Zänker kam rein für Finn-Luca Wolf. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Pause, als Darren Marggraf den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 erweiterte (66.). Damit war der Erfolg der Lauchstädter entschieden. Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Lauchstädter haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Meyer (83. Hofmann), Wolf (63. Zänker), Uhlmann, Werner, Geier (74. Lautenschläger), Ernst, Weniger, Henze (63. Marggraf)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Neidhold (23. Tober), Weiß, Nadolny, Putzer, Burau, Pretzsch, Hristov, Nadolny

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30