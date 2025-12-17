Der TSV Rot-Weiß Zerbst errang am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 3:2 (1:2)-Erfolg gegen die SG 1948 Reppichau.

Zerbst/anhalt/MTU. Am Freitag haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die SG 1948 Reppichau ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:2).

Leander Nehring (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zerbster konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Pepe Böhme der Torschütze (24.).

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Rot-Weiß Zerbst gegen SG 1948 Reppichau – Minute 24

Tor Nummer drei schoss Tim Wollmerstädt für Reppichau (26.). Es blieb spannend. Vincent Geilich traf für Zerbst (66). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Schon zwei Minuten darauf konnte Toni Luis Albrecht (Zerbst) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zerbster Elf erzielen (68.). In Spielminute 83 handelte sich die SG 1948 Reppichau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SG 1948 Reppichau

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Nehring, Friedrich (31. Becker), Geilich, Schmitz (24. Abdulrahman), Hahn, Pötzschke, Hänsel (39. Albrecht), Hanuszkiewicz (39. Henning)

SG 1948 Reppichau: Storm – Stock, Bachmann, Wollmerstädt, Gassner, Böhme, De Wispelaere, Ehrenberg, Pelz

Tore: 1:0 Leander Nehring (10.), 1:1 Pepe Böhme (24.), 1:2 Tim Wollmerstädt (26.), 2:2 Vincent Geilich (66.), 3:2 Toni Luis Albrecht (68.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 150