In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III kassierte die SG 1948 Reppichau am Wochenende eine bittere Pleite gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst und ging 1:9 (1:4) vom Platz.

Osternienburg/MTU. Die 39 Beobachter auf dem Sportplatz 2 Reppichau haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SG 1948 Reppichau ein ernüchterndes 1:9 (1:4) einstecken musste.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jannes Hänsel für Zerbst traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst kassierte einmal Gelb (6.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tim Wollmerstädt (7.) erzielt wurde.

Minute 7 SG 1948 Reppichau gleichauf mit TSV Rot-Weiß Zerbst – 1:1

Sieben mal mussten die Reppichauer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 8:1 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG 1948 Reppichau musste einmal Gelb hinnehmen. Der TSV Rot-Weiß Zerbst hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Gallasch.

Nur drei Spielminuten darauf konnte Krüger (Zerbst) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 9:1 verließen die Zerbster den Platz als Sieger. Die SG 1948 Reppichau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – TSV Rot-Weiß Zerbst

SG 1948 Reppichau: Gastberg – De Wispelaere (46. Reuter), Wartemann (53. Müller), Stock, Wollmerstädt, (46. Raeck), Pelz, Gassner, Hirschmann, Ehrenberg, Storm

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hahn, Geilich (40. Becker), Pötzschke, Friedrich, Nehring, Hänsel, Schmitz (25. Syring), Krüger (71. Henning), Hanuszkiewicz, Albrecht

Tore: 0:1 Jannes Hänsel (6.), 1:1 Tim Wollmerstädt (7.), 1:2 Jannis Syring (33.), 1:3 Felix Hanuszkiewicz (44.), 1:4 Felix Hanuszkiewicz (45.), 1:5 Toni Luis Albrecht (47.), 1:6 Felix Hanuszkiewicz (50.), 1:7 Edgar Valentin Hahn (54.), 1:8 Luca Elias Krüger (67.), 1:9 Luca Elias Krüger (70.); Schiedsrichter: Michael Frühauf (Köthen); Zuschauer: 39