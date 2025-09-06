In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III kassierte die SG 1948 Reppichau am Wochenende eine üble Pleite gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst und ging 1:9 (1:3) vom Platz.

Osternienburg/MTU. Die 39 Beobachter auf dem Sportplatz 2 Reppichau haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SG 1948 Reppichau ein ernüchterndes 1:9 (1:3) einstecken musste.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jannes Hänsel für Zerbst traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der TSV Rot-Weiß Zerbst kassierte einmal Gelb (6.). Die Zerbster konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Tim Wollmerstädt der Torschütze (7.).

1:1 im Duell zwischen SG 1948 Reppichau und TSV Rot-Weiß Zerbst – Minute 7

Sieben mal mussten die Reppichauer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 8:1 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG 1948 Reppichau steckte einmal Gelb ein. Der TSV Rot-Weiß Zerbst hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Gallasch.

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Krüger den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:9 ausbaute (70.). Damit war der Sieg der Zerbster gesichert. Die SG 1948 Reppichau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – TSV Rot-Weiß Zerbst

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Hirschmann, Storm, Pelz, Wartemann (53. Müller), Stock, De Wispelaere (46. Reuter), Wollmerstädt, (46. Raeck), Ehrenberg, Gassner

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Krüger (71. Henning), Nehring, Albrecht, Friedrich, Hänsel, Hahn, Hanuszkiewicz, Pötzschke, Schmitz (25. Syring), Geilich (40. Becker)

Tore: 0:1 Jannes Hänsel (6.), 1:1 Tim Wollmerstädt (7.), 1:2 Jannis Syring (33.), 1:3 Felix Hanuszkiewicz (44.), 1:4 Felix Hanuszkiewicz (45.), 1:5 Toni Luis Albrecht (47.), 1:6 Felix Hanuszkiewicz (50.), 1:7 Edgar Valentin Hahn (54.), 1:8 Luca Elias Krüger (67.), 1:9 Luca Elias Krüger (70.); Schiedsrichter: Michael Frühauf (Köthen); Zuschauer: 39