Für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die NSG Gräfenhainichen mit 0:1 (0:0).

NSG Waldersee/Mildensee verliert knapp gegen NSG Gräfenhainichen mit 0:1

Dessau-Roßlau/MTU. Auf dem Sportplatz Waldersee Pl.2 haben 26 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen der NSG Waldersee/Mildensee und der NSG Gräfenhainichen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Gräfenhainichen. Eine Minute vor Schluss brachte Tim Schindler die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – NSG Gräfenhainichen

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Klausner, Presche, Meiling, Kern (59. Schmidt), Appelt, Wünsche, Noth, Richter (88. Rettig), Rudolph (39. Rücker), Rintelmann

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Brückner (38. Störer), Jaschinski (84. Schmidt), Hannusch (33. Effenberger), Brückner, Marquardt (46. Thomae), Stockmann, Vetter (46. Berger), Schindler, Plonski, Gebele

Tore: 0:1 Tim Schindler (89.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 26