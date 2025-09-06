Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich die NSG Gräfenhainichen vor 50 Zuschauern über einen soliden 5:2 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen freuen.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Elias Alexander Brückner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Sandro Seidel den Ball ins Netz (14.).

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Die Partie blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hannusch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 festigte (79.). Damit war der Triumph der Gräfenhainicher entschieden. Die Gräfenhainicher haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Stockmann, Störer (46. Grimm), Effenberger (46. Hannusch), L. A. Brückner, E. A. Brückner, Gebele (46. Kluger), Schindler, Jaschinski (76. Zimmermann), Vetter (46. Thomae), Plonski

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schröter, Seidel, Giss, Brand, Seelig, Marku, Hartung (41. Toldea), Kozlowski, Loschwitz, Kietz

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50