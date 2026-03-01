Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen fuhr der Nachwuchs FC Landsberg am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Landsberg/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Markus Giss das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte jetzt einmal Gelb ein (41.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Anthony Weygant (45.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Weygant den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Landsberg sicherte (81.). Die Landsberger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hirschel, Ketzel (79. Schmidt), Hellie (28. Gebhardt), Schneider, Scheller (21. Weygant), Ludwig, Perll, Lorenz

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Hartung, Seelig, Konicki, Kozlowski, Kaziur, Seidel (46. Schlömer), Giss, Schröter (79. Marku)

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32