Einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den Nachwuchs FC Landsberg fuhr der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 37 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich knapp mit 2:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Luca Seelig für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Sandro Seidel (15.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

15. Minute: 1. FC Bitterfeld-Wolfen liegt mit 2:0 vorne

Schon in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Nick Gauck, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein Tor zu bescheren (28.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Nachwuchs FC Landsberg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kozlowski, Seelig, Schlömer (46. Loschwitz), Marku (80. Toldea), Seidel (65. Bayhoca), Kietz, Hartung, Kaziur, Giss, Schröter

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Perll, Weygant, Knibbe, Gauck (59. Schmidt), Scheller, Koch (33. Hirschel), Ketzel (65. Gebhardt), Lorenz, Schunke (29. Levkutni), Ludwig

Tore: 1:0 Luca Seelig (7.), 2:0 Sandro Seidel (15.), 2:1 Nick Gauck (28.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 37