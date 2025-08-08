Am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte der JSG Lutherkicker ein 3:2 (2:1)-Triumph über die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Wittenberg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die JSG Lutherkicker und die NSG Wa-Mi-Dessau 97 am Freitag 3:2 (2:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Sajjad Gholami das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die JSGer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Jeremy Gabe Noth der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (32.).

1:1 für JSG Lutherkicker und NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 32. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Die Partie blieb spannend. John Lauenroth traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Bereits drei Minuten darauf konnte Caleb Marcellus Dorn (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Gholami, Dorn, Mateus, Kießling, Rath, Schmidt (67. Jentzsch), Zager (75. Hassani), Müller (46. Sprenger), Sommer, Wagner

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Rettig, Wille (76. Kirsch), Bahn (46. Wünsche), Rintelmann, Wolter, Zuchowski, Lauenroth, Tanz, Pfeiffer (46. Matthey), Noth

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 John Lauenroth (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20