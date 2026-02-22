Klar unterlegen zeigte sich der Dessauer SV 97 im Spiel gegen die SG 1948 Reppichau am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Christoph Suren hat am Sonntag vor 12 Zuschauern auf dem Sportplatz Kienfichten ganze sechs Tore einstecken müssen. Die Partie endete 1:6 (0:5).

Gleich nach dem Anstoß schoss Julian Stock das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Die Reppichauer legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Stock der Torschütze (20.).

20. Minute: Dessauer SV 97 mit 0:2 im Rückstand

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nur eine Minute später konnte Wollmerstädt (Reppichau) den Ball erneut über die Linie bringen (72.). Mit 6:1 gingen die Reppichauer als Sieger vom Platz. Der Dessauer SV 97 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Gassner, Stock (46. Marx), Wartemann, Storm, Wollmerstädt (78. Künkler), Pelz, Ehrenberg, Hamann (25. Bachmann)

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12