Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielten Maximilian Preuß und sein Team SV Blau-Rot Pratau U19 gegen die SG Aken/Paschl. – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

4:0 – SV Blau-Rot Pratau U19 in der Partie gegen SG Aken/Paschl. deutlich souverän

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 90 Besuchern auf dem Ludwig Jahn Sportplatz geboten. Die Wittenberger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Aken/Paschl durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Leon Abendroth das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor konnten die Wittenberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Majd Alnazzal den Ball ins Netz.

76. Minute: SV Blau-Rot Pratau U19 mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Kamal Mustafa (Pratau) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. Die Wittenberger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Richter, Alnazzal, Abendroth, Kobsa, Kühnl (30. Röthing), Mustafa, Pötzsch (55. Trenkhorst), Bilke, Almaao

SG Aken/Paschl.: Hacker – Al Mahmoud, Porsch (25. Al Hussein), Laubmeier, Nethe, Hartwig, Zakhel, Nguyen, Khan, Schulze, Sulaiman (25. Schulz)

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90