Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielten Maximilian Preuß und sein Team SV Blau-Rot Pratau U19 gegen die SG Aken/Paschl. – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Wittenberg/MTU. Die 90 Besucher auf dem Ludwig Jahn Sportplatz haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen das Team aus Aken/Paschl mit 4:0 (1:0) deutlich.

Leon Abendroth (SV Blau-Rot Pratau U19) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Wittenberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Majd Alnazzal den Ball ins Netz.

Minute 76: SV Blau-Rot Pratau U19 baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Kamal Mustafa den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Wittenberger entschieden. Die Wittenberger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Bilke, Richter, Kühnl (30. Röthing), Kobsa, Mustafa, Abendroth, Alnazzal, Almaao, Pötzsch (55. Trenkhorst)

SG Aken/Paschl.: Hacker – Porsch (25. Al Hussein), Al Mahmoud, Laubmeier, Schulze, Nguyen, Hartwig, Khan, Sulaiman (25. Schulz), Nethe, Zakhel

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90