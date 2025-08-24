Ergebnis 1. Spieltag 2:2 – TSV Rot-Weiß Zerbst und JSG Lutherkicker trennen sich unentschieden
Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst gegen die JSG Lutherkicker ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.
Zerbst/anhalt/MTU. Am Sonntag haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die JSG Lutherkicker ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).
Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Uwe Steiner (Dessau-Roßlau) drei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Zerbster (2., 25., 26., 29.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jannes Hänsel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Finley Helmut Polley den Ball ins Netz.
Minute 78 TSV Rot-Weiß Zerbst und JSG Lutherkicker im Gleichstand – 1:1
Unentschieden. Zerbsts Pascal Teucherdt konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Zerbst/anhalt
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III
- Spieltag: 1
Bereits zwei Minuten später konnte Lucas Mrasek (JSG) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erreichen (90.). Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz vier.
Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – JSG Lutherkicker
TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Rauschenbach (60. Nehring), Schöne (60. Abdulrahman), Pötzschke, Friedrich, Geilich, Schmitz (60. Krüger), Hahn, Albrecht, Hanuszkiewicz (82. Teucherdt), Hänsel
JSG Lutherkicker: Ritter – Sprenger, Hassani (46. Grabo), Kautzsch (46. Polley), Dorn, Mateus, Mrasek, Müller (46. Sommer), Giersch, Müller (46. Haberzeth), Ganze
Tore: 1:0 Jannes Hänsel (36.), 1:1 Finley Helmut Polley (78.), 2:1 Pascal Teucherdt (88.), 2:2 Lucas Mrasek (90.); Schiedsrichter: Uwe Steiner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75