Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst gegen die JSG Lutherkicker ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Am Sonntag haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die JSG Lutherkicker ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Uwe Steiner (Dessau-Roßlau) drei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Zerbster (2., 25., 26., 29.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jannes Hänsel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Finley Helmut Polley den Ball ins Netz.

Minute 78 TSV Rot-Weiß Zerbst und JSG Lutherkicker im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Zerbsts Pascal Teucherdt konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Bereits zwei Minuten später konnte Lucas Mrasek (JSG) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erreichen (90.). Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – JSG Lutherkicker

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Rauschenbach (60. Nehring), Schöne (60. Abdulrahman), Pötzschke, Friedrich, Geilich, Schmitz (60. Krüger), Hahn, Albrecht, Hanuszkiewicz (82. Teucherdt), Hänsel

JSG Lutherkicker: Ritter – Sprenger, Hassani (46. Grabo), Kautzsch (46. Polley), Dorn, Mateus, Mrasek, Müller (46. Sommer), Giersch, Müller (46. Haberzeth), Ganze

Tore: 1:0 Jannes Hänsel (36.), 1:1 Finley Helmut Polley (78.), 2:1 Pascal Teucherdt (88.), 2:2 Lucas Mrasek (90.); Schiedsrichter: Uwe Steiner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75