Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Louis Albrecht traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Halberstädter konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lenny Fleck der Torschütze (37.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Bereits fünf Minuten später konnte Jamie Luca Meißner (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (82.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Felgenträger, Fleck, Meißner, Querfurt, Fricke, Rückert (55. Braune), Weise, Fromme, Gelbke, Popp

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Roßmann, Albrecht, Natow, Hartmann (41. Schindler), Gebauer, Michl, Herbst, Bönicke, Schneider, Hotopp

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34