Ilsenburg (Harz)/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg nach einem klaren Rückstand den SV Lok Aschersleben mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Brendan Block (SV Lok Aschersleben e.V.) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Fabian Christian Schmidt den Ball ins Netz (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Schmidt (Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Ilsenburger Mannschaft erzielen (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Ilsenburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Knochen (59. Strauchmann), R. F. Abel, F. C. Schmidt, L. Abel (46. Ahrends), Busch, Mai (39. Parete), Schipp, Munzke (75. Henk), Zelle (37. N. Schmidt), Riemenschneider

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Scherf, Ivanchenko (40. Fricke), Block, Gurr, Miroshnichenko, Breyer, Göring, Böckler, Stopin, Ivanchenko

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45