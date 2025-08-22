Der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die JSG Wernigerode mit 4:2 (3:1) zu besiegen. 55 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Quedlinburg/MTU. Am Freitag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Timo Melms für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Hannes Buchold den Ball ins Netz (20.).

20. Minute SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gleichauf mit JSG Wernigerode – 1:1

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Es blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Mischa Hahne (JSG) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Jackisch (62. Hartrampf), Nowak, Beti, Ziesing (77. Schiersch), Rosplesch, Fischer, Meyer, Melms (79. Pathak), Gabriel, Mahring

JSG Wernigerode: Berger – Schulz (75. Asemerom), Buchold, Hahne, Turk (58. Koch), Beck, Dübner, Wypior, Stechhahn (25. Deunert), Stechhahn (25. Koch), Freystein

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55