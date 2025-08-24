Der SV Blau-Weiß Dölau erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 30 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). Nazar Tyfko (SV Blau-Weiß Dölau e.V.) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Dölau noch einen drauf: In Minute 48 wurde das zweite Tor durch Maximilian Klein erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

SV Blau-Weiß Dölau in Minute 48 2:0 in Führung

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte dreimal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 5 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (77.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr wettmachen. Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – (46. Mann), (46. Mahmo), Nietschmann, Klein, Junghahn, Junghardt (68. Valieiev), Henze, Tyfko (29. Kaplanidis)

SG Einheit Halle (Flex): – Sharka, Kammerer, Müller, Efionayi Efe (34. Ahmadi), Barrot, Würfel, Müller, Yildiz, Wessely

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30