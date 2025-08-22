Der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die JSG Wernigerode mit 4:2 (3:1) zu besiegen. 55 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode haben sich am Freitag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 4:2 (3:1).

Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Hannes Buchold den Ball ins Netz (20.).

Minute 20 SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gleichauf mit JSG Wernigerode – 1:1

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Die Partie blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Mischa Hahne, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (81.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beti, Ziesing (77. Schiersch), Mahring, Fischer, Gabriel, Meyer, Jackisch (62. Hartrampf), Rosplesch, Melms (79. Pathak), Nowak

JSG Wernigerode: Berger – Freystein, Dübner, Stechhahn (25. Koch), Buchold, Wypior, Turk (58. Koch), Stechhahn (25. Deunert), Beck, Hahne, Schulz (75. Asemerom)

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55