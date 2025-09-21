Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der Nienburg vor 62 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Staßfurt/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der Nienburg nach einem klaren Rückstand den SV Einheit Bernburg mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Nienburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 42 wurde das Gegentor durch Dean Haisch erzielt.

Nienburg und SV Einheit Bernburg – 1:1 in Minute 42

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Joey Ziebell den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (78.). Damit war der Triumph der Nienburger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Der Nienburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Ziebell, Schielke (46. Hellwig), Lorenz, Haisch, Rosenberger (72. Borchert), Stöhr, Brett

SV Einheit Bernburg: Malz – Kühne (46. Kersten), Krug, Kumbu (34. Desivojevic), Lampe (46. Köhler), Kohl, Kommritz, Schaaf, Münzer, Rothmann, Lorenz (45. Fleck)

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62