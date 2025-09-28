Ein 4:4 (3:2)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und SG Sargstedt / Germania HBS II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 4:4 (3:2).

In Minute 22 schoss Kevin Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Fabian Christian Schmidt (28.) erzielt wurde.

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Halberstädter legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Philipp Schneider traf in Minute 29. So leicht ließen sich die Ilsenburger jedoch nicht abhängen. Marc Leon Munzke schoss und traf in der 35. Minute, gefolgt von Nick Schmidt (45.). Es wollte den Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lenny Henning schoss und traf in der 64. Spielminute, gefolgt von Jannis Jürgen Natow (73.). Spielstand 4:3 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Sargstedt / Germania HBS II steckte einmal Gelb ein. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Munzke.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Phil Heinrich Festerling (Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg erreichen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – N. Schmidt (68. Parete), Schipp, Festerling, Busch (90. Otto), Hartmann, L. Abel, Munzke, F. C. Schmidt, R. F. Abel (81. Ahrends), Knochen

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter, Hotopp (67. Roßmann), Herbst (60. Hartmann), Gebauer, Natow, Bönicke, Henning, Schneider, Camara, Schindler (46. Albrecht)

Tore: 0:1 Kevin Herbst (22.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (28.), 1:2 Philipp Schneider (29.), 2:2 Marc Leon Munzke (35.), 3:2 Nick Schmidt (45.), 3:3 Lenny Henning (64.), 3:4 Jannis Jürgen Natow (73.), 4:4 Phil Heinrich Festerling (90.+5); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 50