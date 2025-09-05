Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Sargstedt / Germania HBS II vor 36 Zuschauern gegen den SV Lok Aschersleben mit einem souveränen 7:1 (3:1) durch.

Klarer Sieg für SG Sargstedt / Germania HBS II gegen SV Lok Aschersleben mit 7:1

Sargstedt/MTU. Im Spiel zwischen Sargstedt und Aschersleben am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 7:1 (3:1)-Sieg für die Gastgeber.

In Minute 14 schoss Jannis Göring das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Marius Enge den Ball ins Netz (16.).

16. Minute SG Sargstedt / Germania HBS II und SV Lok Aschersleben im Gleichstand – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Enge (Sargstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 7:1 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. Die SG Sargstedt / Germania HBS II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Enge, Hotopp, Abazid (46. Schindler), Henning (41. Hartmann), Richter (71. Roßmann), Natow, Michl, Albrecht, Herbst (54. Kurzbach), Kühnau (37. Holstein)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Stemmler (33. Fricke), Breyer, Scherf, Gurr (27. Schimpff), Ivanchenko, Block, Göring, Ivanchenko (21. Thon), Stopin, Miroshnichenko

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36