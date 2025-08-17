Eine deutliche Schlappe erlitt die SG Sargstedt / Germania HBS II an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Plötzkau 1921. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 40 Zuschauern mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Die 40 Beobachter auf dem Sportplatz haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SG Sargstedt / Germania HBS II ein ernüchterndes 1:5 (1:2) einstecken musste.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Leon Fischer das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Plötzkauer legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Tim Gelbke der Torschütze.

SG Sargstedt / Germania HBS II hinkt 0:2 hinterher – Minute 42

Es sah nicht gut aus für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem SV Plötzkau 1921 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Fischer den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen. Die SG Sargstedt / Germania HBS II rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Hotopp (27. Henning), Hartmann (74. Schindler), Abazid, Rheinschmitt (35. Kühnau), Natow (58. Roßmann), Richter, Holstein, Herbst (66. Albrecht), Camara, Michl

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Querfurt, Popp, Meißner (46. Radicke), Landgraf, Wenzel (76. Häckert), Küstermann, Fütz, Gelbke, Fricke, Fischer

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40