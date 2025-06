Quedlinburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode und die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 9:3 (4:1).

Marinus Hartmut Udo Hotopp (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Ilsenburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Niklas Grasemann der Torschütze (10.).

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode und SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – 1:1 in Minute 10

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Quedlinburg ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Timo Melms versenkte den Ball in Minute 12, gefolgt von Wayne Odhiambo Beti und Lukas Alexander Vogt (14., 18.). Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Pascal-Leon Waldmann versenkte den Ball in der 54. Spielminute. Die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Fabian Heinath traf in Spielminute 59 noch einmal per Strafstoß, gefolgt von Beti und Melms (74., 76.). Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg legte nochmal vor. Waldmann schoss und traf in der 77. Spielminute noch einmal. Vogt versenkte den Ball in Spielminute 80 noch einmal. Spielstand 8:3 für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 18

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Melms den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 9:3 erweiterte (87.). Damit war der Sieg der Quedlinburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Leisdorf (16. Vogt), Beti, Struckmeyer (58. Heinath), Elsner (29. Mahring), Zweckinger (28. Pathak), Hahn (46. Brauns), Melms, Grasemann

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Schmidt (27. Waldmann), Gebhardt (16. Kiefer Morobel), Eyermann, Marx, Knochen (36. Riethmüller), Munzke, Egler, Schumann, Hotopp, Riemenschneider

Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (5.), 1:1 Niklas Grasemann (10.), 2:1 Timo Melms (12.), 3:1 Wayne Odhiambo Beti (14.), 4:1 Lukas Alexander Vogt (18.), 4:2 Pascal-Leon Waldmann (54.), 5:2 Fabian Heinath (59.), 6:2 Wayne Odhiambo Beti (74.), 7:2 Timo Melms (76.), 7:3 Pascal-Leon Waldmann (77.), 8:3 Lukas Alexander Vogt (80.), 9:3 Timo Melms (87.); Schiedsrichter: Adam Mantel (Selke-Aue); Zuschauer: 93