Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem überzeugenden 6:2 (2:1) ging die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode von Trainer Marian Pohle Hindermann aus dem Duell mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Moritz Reik Mahring (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Leon Fischer den Ball ins Netz.

1:1 für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und SV Plötzkau 1921 – 28. Minute

Gleichstand. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Dann gelang es den Plötzkauern, die Dominanz der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder nochmal herauszufordern. Fischer versenkte den Ball in der 80. Minute noch einmal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Jackisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:2 auszubauen (88.).

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beti, Rosplesch, Elsner, Mahring, Gabriel, Ziesing, Fischer (46. Beyer), Meyer, Hartrampf (46. Jackisch), Pathak

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Landgraf (63. Häckert), Fricke, Popp, Meißner, Fromme, Fischer, Gelbke, Fütz, Küstermann, Weise

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28