Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielten Marian Pohle Hindermann und sein Team SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (2:1) wider.

Moritz Reik Mahring traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon Fischer den Ball ins Netz.

1:1 für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und SV Plötzkau 1921 – 28. Minute

1:1. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Dann gelang es den Plötzkauern, dem SV Plötzkau 1921 e.V. etwas entgegenzusetzen. Fischer versenkte den Ball in Minute 80 noch einmal. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Jackisch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:2 ausbaute (88.). Damit war der Triumph der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Fischer (46. Beyer), Gabriel, Mahring, Ziesing, Beti, Elsner, Hartrampf (46. Jackisch), Pathak, Meyer, Rosplesch

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fromme, Popp, Landgraf (63. Häckert), Küstermann, Fischer, Weise, Meißner, Gelbke, Fütz, Fricke

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28