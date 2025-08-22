Der TuS Schwarz-Weiß Bismark errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Zuschauern einen klaren 4:2 (2:0)-Sieg gegen die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Bismark/MTU. Am Freitag haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (2:0).

In Minute 17 schoss Robin Schulze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Bismarker waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Oscar Schmidt erzielt.

2:0 Vorsprung für TuS Schwarz-Weiß Bismark – Minute 34

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Yanik Quaschny, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Hildebrandt, Schulze, Kapahnke, Nikolai, Buchholz, Schmidt, Seeger, Pietsch, Kalbe

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Chelvier, Tamm, Troppenz, Natho, Hasler, Riecke, Aleithe, Ulrich, Quaschny, Neumann

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52