Dem TuS Schwarz-Weiß Bismark gelang es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, die SG Blau-Weiß Neuenhofe mit 4:2 (2:0) zu besiegen. 52 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bismark/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe am Freitag 4:2 (2:0) getrennt.

Nach 17 Minuten schoss Robin Schulze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Bismarker legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Oscar Schmidt der Torschütze.

34. Minute: TuS Schwarz-Weiß Bismark baut Führung auf 2:0 aus

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Yanik Quaschny, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Bismarker sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Buchholz, Kapahnke, Schulze, Michelsen, Kalbe, Schmidt, Seeger, Hildebrandt, Pietsch, Nikolai

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Quaschny, Riecke, Natho, Ulrich, Troppenz, Chelvier, Neumann, Aleithe, Hasler, Tamm

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52