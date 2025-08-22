Der TuS Schwarz-Weiß Bismark erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Fußballfans einen klaren 4:2 (2:0)-Sieg gegen die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Bismark/MTU. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe haben sich am Freitag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (2:0).

In Minute 17 schoss Robin Schulze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Bismarker legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Oscar Schmidt der Torschütze.

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Yanik Quaschny, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Buchholz, Schmidt, Schulze, Pietsch, Michelsen, Kalbe, Kapahnke, Nikolai, Seeger, Hildebrandt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Aleithe, Ulrich, Natho, Troppenz, Quaschny, Hasler, Tamm, Riecke, Neumann, Chelvier

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52