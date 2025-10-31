Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem haushohen Endstand von 0:7 (0:5) verließ der TuS Schwarz-Weiß Bismark an diesem Wochenende das Waldstadion Pl.2 in Bismark. Der SV Eintracht Salzwedel fuhr siegreich nach Hause.

Bismark/MTU. Die 38 Beobachter im Waldstadion Pl.2 haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber TuS Schwarz-Weiß Bismark ein ernüchterndes 0:7 (0:5) hinnehmen musste.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Theo Krubert für Salzwedel traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Felix Nikolai baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (15.).

Minute 15: TuS Schwarz-Weiß Bismark liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Alec Philo Stramm traf in Minute 26, Eliah Samuel Riethmüller zweimal in Minute 32 und 41 und Hishyar Wazar Hasan in Minute 65. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Phil Friedrich Hentschel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:7 zu festigen (71.). In Spielminute 89 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SV Eintracht Salzwedel

TuS Schwarz-Weiß Bismark: J. Paschke – Nikolai, Steinmetz, Hildebrandt, Kalbe, Michelsen, Schulze, Buchholz, Kapahnke, Seeger, J. Paschke

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Stramm, Hammer, Riethmüller, Weißbach, Thaute, Hentschel, Wazar Hasan, Schulze, Gromeier, Krubert

Tore: 0:1 Theo Krubert (5.), 0:2 Felix Nikolai (15.), 0:3 Alec Philo Stramm (26.), 0:4 Eliah Samuel Riethmüller (32.), 0:5 Eliah Samuel Riethmüller (41.), 0:6 Hishyar Wazar Hasan (65.), 0:7 Phil Friedrich Hentschel (71.); Schiedsrichter: Toni Lukowsky (Werben); Zuschauer: 38