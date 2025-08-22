Der TuS Schwarz-Weiß Bismark erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Fußballfans einen klaren 4:2 (2:0)-Sieg gegen die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Bismark/MTU. Am Freitag haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (2:0).

In Minute 17 schoss Robin Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Bismarker legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Oscar Schmidt der Torschütze.

TuS Schwarz-Weiß Bismark führt in Minute 34 mit 2:0

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Yanik Quaschny, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Hildebrandt, Pietsch, Seeger, Kalbe, Buchholz, Nikolai, Kapahnke, Schmidt, Schulze

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Hasler, Natho, Troppenz, Aleithe, Quaschny, Riecke, Ulrich, Tamm, Chelvier, Neumann

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52