Dem TuS Schwarz-Weiß Bismark glückte es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, die SG Blau-Weiß Neuenhofe mit 4:2 (2:0) zu besiegen. 52 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bismark/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe am Freitag 4:2 (2:0) getrennt.

In Minute 17 schoss Robin Schulze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oscar Schmidt den Ball ins Netz.

TuS Schwarz-Weiß Bismark führt mit 2:0 – Minute 34

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Yanik Quaschny den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Neuenhofer aber nicht mehr wettmachen. Die Bismarker sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Pietsch, Buchholz, Schulze, Kalbe, Michelsen, Schmidt, Seeger, Nikolai, Hildebrandt, Kapahnke

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Natho, Aleithe, Chelvier, Troppenz, Hasler, Tamm, Riecke, Quaschny, Neumann, Ulrich

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52