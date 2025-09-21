Kantersieg für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die SG Handwerk Magdeburg feiern. Vor 32 Zuschauern gewann das Team 6:0 (1:0).

Magdeburg/MTU. Sechsmal hat der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Sonntag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 6:0 (1:0) für die Magdeburger.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Mark David Purkert für Magdeburg-Neustadt traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte einmal Gelb ein (31.). Die Magdeburger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Pascal Zarek der Torschütze (58.).

58. Minute: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt mit 2:0 vorne

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Pierre Lucas Wald im gegnerischen Tor. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Osman den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 festigte (89.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Purkert, Haegebarth, Schlicht, Zarek, Alamie (46. Osman), Aloso, Hejhemo (74. Abdulkarim), Thiele, Lange, Von Tycowicz (46. Abd Almoti)

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Bode, Kuster (63. Matz), Hübenthal, Traore, Bajaha, Wilke, Alabdullah, Voigt (63. Solomon), Khalaf, Franke

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32