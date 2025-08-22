Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I durfte sich der SV Eintracht Salzwedel vor 41 Zuschauern über einen soliden 6:3 (2:2)-Sieg gegen den Post SV Stendal freuen.

Salzwedel/MTU. Am Freitag haben sich der SV Eintracht Salzwedel und der Post SV Stendal ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (2:2).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Linus Wallbaum für Stendal traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Post SV Stendal steckte einmal Gelb ein (16.). Die Stendaler konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Paul-Lennox Lemke der Torschütze (21.).

SV Eintracht Salzwedel Kopf an Kopf mit Post SV Stendal – 1:1 in Minute 21

1:1. Die Stendaler schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Linus Wallbaum schoss und traf in Spielminute 31 noch einmal. Die Salzwedler blieben ihnen auf den Fersen. Hishyar Wazar Hasan schoss und traf in Spielminute 45, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Wallbaum traf in der 80. Minute noch einmal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Salzwedler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Alec Philo Stramm versenkte den Ball in Spielminute 81, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel steckte jetzt einmal Gelb ein. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der Post SV Stendal steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Eintracht Salzwedel noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Eliah Samuel Riethmüller den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 erweiterte (90.+2). Damit war der Erfolg der Salzwedler gesichert. Die Salzwedler sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Wazar Hasan, Riethmüller, Lemke, Weißbach, Thaute, Krubert, Heubach, Georgius, Horn, Hammer

Post SV Stendal: Babajew – Kniep, Singh, Rasuly, Imiolczyk, Riedel, Fanta, Michael, Lenz, Wallbaum, Winkler

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41