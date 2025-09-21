Der Post SV Stendal errang am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 42 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Stendal/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz Röxe haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen die Gäste aus Bismark mit 2:0 (1:0) souverän.

In Minute 15 schoss Nigel-Miguel Riedel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Doppelpack von Nigel-Miguel Riedel bringt Post SV Stendal 2:0 in Führung – 86. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Riedel (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Winkler, Rasuly, Wallbaum (80. Jameel), Hubrig, Michael, Ihennacho (55. Singh), Fanta, Lenz (57. Imiolczyk), Riedel, Kniep

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Steinmetz, Storbeck (20. Sonnenberg), Kalbe, Nikolai (46. Schulze), Paschke (15. Haberkorn), Kapahnke, Seeger, Hildebrandt, Buchholz

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42