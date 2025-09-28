Die SG Blau-Weiß Neuenhofe errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I einen 3:2 (1:0)-Erfolg gegen die Germania Olvenstedt.

Neuenhofe/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0).

Yanik Quaschny (SG Blau-Weiß Neuenhofe) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Neuenhofer legten nach. Wieder war Quaschny der Torschütze (47.).

Minute 47: SG Blau-Weiß Neuenhofe vorne dank Doppelpack von Yanik Quaschny – 2:0

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Germania Olvenstedt e.V. steckte einmal Gelb ein.

Nach wenigen Momenten gelang es Dennis Kapsch, den Ball ins Netz zu befördern (75.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Aleithe, Natho, Chelvier, L. Tamm, Troppenz, Neumann, Riecke, Stärke, Anders, Quaschny

Germania Olvenstedt: Schade – Golde, Hoyer, Kohl, Shen, Kapsch, Farhangnia, Eckardt, Zahiti, Bühring, Schäfer

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32