Magdeburg/MTU. Die SG Handwerk Magdeburg und die SG Blau-Weiß Neuenhofe haben sich am Freitag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:7 (0:2).

Yanik Quaschny (SG Blau-Weiß Neuenhofe) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe kassierte einmal Gelb (37.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Paul Hasler den Ball ins Netz.

SG Handwerk Magdeburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 44. Minute

Die Neuenhofer erhöhten noch einmal. Jonas Chelvier verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 49., 59., 63.). Dann gelang es den Magdeburgern, die Dominanz der Neuenhofer nochmal herauszufordern. Maddox Bode schoss und traf in der 70. Spielminute. Hasler versenkte den Ball in Spielminute 80 ein weiteres Mal. Spielstand 7:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Bode den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SG Handwerk Magdeburg – SG Blau-Weiß Neuenhofe

SG Handwerk Magdeburg: Dolgov – Younesi, Franke, Bode (86. Voigt), Solomon, Kuster (68. Matz), Ahmed Mohamud (61. Traore), Khan (70. Bostani), Khalaf, Wilke, Alabdullah

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Riecke, Neumann (61. Anders), Quaschny (71. Tamm), Chelvier, Hasler, Aleithe, Troppenz (81. Ulrich), Natho, Stärke, Tamm

Tore: 0:1 Yanik Quaschny (21.), 0:2 Paul Hasler (44.), 0:3 Jonas Chelvier (47.), 0:4 Ben Roy Aleithe (49.), 0:5 Carlos Pepe Riecke (59.), 0:6 Ben Roy Aleithe (63.), 1:6 Maddox Bode (70.), 1:7 Paul Hasler (80.), 2:7 Maddox Bode (85.); Schiedsrichter: Jens-Carl Peter (Haldensleben); Zuschauer: 30