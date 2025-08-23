Dem VfB Oberröblingen gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 152 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Die 152 Besucher auf dem Sportplatz Oberröblingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhauser besiegten die Gäste aus Laucha mit 3:1 (1:1) souverän.

Michael Koch (VfB Oberröblingen) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Lauchaer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Fabian Keidel erzielt.

VfB Oberröblingen und BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 45

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Oberröblingens Koch konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der BSC 99 Laucha steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Meik Rockstroh.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Gino Altenburg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (75.). Damit war der Erfolg der Sangerhauser gesichert. In Spielminute 81 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Oberröblingen rutschte dennoch auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Altenburg (85. Wenske), Leich (90. Kummer), Koch (89. Kirchner), Wanski, Franke, Cepa, Angelstein, Michael (78. Ernst), Pulz

BSC 99 Laucha: Stollberg – Schumann, Keidel, Bothe, Hahnemann (70. Hoffmann), Saal, Krentz, Niehoff (76. Jarju), Porse, Schmidt, Starch

Tore: 1:0 Michael Koch (21.), 1:1 Fabian Keidel (45.), 2:1 Michael Koch (55.), 3:1 Gino Altenburg (75.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Peter Porath, Marko Thormann; Zuschauer: 152