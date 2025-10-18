Dem VfB 1906 Sangerhausen II glückte es am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 26 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Die 26 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Tom Hetke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die Sangerhäuser konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Alexander Saal der Torschütze (8.).

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

16 Minuten nach der Pause konnte Marius Grüllmeyer (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (61.). Mit 4:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze (89. Grübner), Schröter, Hetke, Grüllmeyer (88. Franke), Fuhrmann, Eisler, Olbricht (58. Gümül), J. Stöhr, Yadlos (88. Schneider), F. Stöhr (77. Roßner)

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Krentz, Bothe, Saal, Mohs (60. Handt), Hahnemann (75. Schmidt), Riesen, Porse, Keidel, Schneller, Schumann

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26