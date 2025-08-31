Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem VfB 1906 Sangerhausen II ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den TSV Kickers 66 Gonnatal.

Sangerhausen/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der TSV Kickers 66 Gonnatal ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Demir Mehmet Gümül das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen (12.). Doch die Sangerhauser gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Kevin Omnitz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Minute 43 VfB 1906 Sangerhausen II auf Augenhöhe mit TSV Kickers 66 Gonnatal – 1:1

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Reiber, Roßner, Gümül (75. Heinze), Dietze, Hetke, Fuhrmann, Eisler (90. Grübner), Buchhorn, Yadlos (90. Franke), Baum

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Säcker, Ditscher, Gaensewich (59. Hoffmann), Goldberg, Töpfer (79. Lenzewski), Paper, Stüber (67. Hagene), Siebenhüner (38. Franke), Omnitz, Leich

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175