Fußball-Landesklasse 6: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SSC Weißenfels II vor 20 Zuschauern gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal mit einem souveränen 8:0 (6:0) durch.

Weißenfels/MTU. Gleich achtmal hat der SSC Weißenfels II am Samstag gegen die Gäste aus Gonnatal eingenetzt. 8:0 (6:0) für die Weißenfelser.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Arthur Ducke für Weißenfels traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Max Hauer den Ball ins Netz (3.).

Minute 3: SSC Weißenfels II mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Barnickel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:0 auszubauen (89.). Der SSC Weißenfels II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Scheiding, Ducke, Schumann, Hauer (46. Säuberlich), Kopp (60. Kalkofen), Barnickel, Kresse (69. Buttlar), Baust (50. Roy), Thormann, Häcker (14. Karl)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Franke, Hoffmann (46. Dittmann), Goldberg, Siebenhüner (76. Hagene), Froeschen, Steyer, Stüber, Ditscher, Säcker, Omnitz

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20