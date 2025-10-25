Dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB 1906 Sangerhausen II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 25 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Sangerhausen mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Hussein Elmi für Wengelsdorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Doppelpack von Hussein Elmi bringt SV Wacker 1919 Wengelsdorf 2:0 in Führung – 73. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte einmal Gelb. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

In Minute 73 fiel das letzte Tor der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Elmi, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (73.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Hähnel, Marschhausen, Beier, Hempel, Zimmermann, Goltz (73. Wolf), Erovic, Woithe, Lewinski, Elmi

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Buchhorn, Baum, Grüllmeyer (76. Grübner), Eisler, Fuhrmann (60. Gümül), Schröter (60. Kamprath), Dietze, Lange, Yadlos (46. Schneider), Stöhr

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25