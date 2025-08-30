Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Steffen Schülert und sein Team SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den VfB Oberröblingen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:0) wider.

Weißenfels/MTU. 5:1 (1:0) in Wengelsdorf: Ganze fünf Bälle hat das Team von Steffen Schülert, der SV Wacker 1919 Wengelsdorf, am Samstag im Tor der Gäste aus Oberröblingen untergebracht.

Bohdan Brovii (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB Oberröblingen steckte zweimal Gelb ein (26.). Die Weißenfelser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Michael Koch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (62.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Oberröblingen musste noch einmal Gelb hinnehmen. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Markus Goltz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Weißenfelser gesichert. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Hempel, Elmi (75. Deckner), Lewinski (80. Zimmermann), Osmanaj (59. Goltz), Erovic (67. Beier), Hähnel, Marschhausen, Brovii, Horstka, Khodadadkheyl

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg (75. Kummer), Pulz, Strese, Michael (55. Wenske), Ernst (49. Meißner), Leich, Koch, Angelstein (87. Engert), Franke, Cepa

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47