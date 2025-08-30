Dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Großgrimma mit 4:1 (1:1) zu besiegen. 45 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Im Spiel zwischen Weißenfels und Großgrimma am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 4:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

Max Rackowitz (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte einmal Gelb ein (33.). Die Hohenmölser konterten in der 43. Spielminute. Diesmal war Joao Carlos Dos Prazeres Pires der Torschütze.

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Großgrimma – 1:1 in Minute 43

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Großgrimma steckte jetzt einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Minuten versuchten durch Auswechslung nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Hannes Stadler kam rein für Tom Kammler und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte noch einmal Gelb. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Nick Simon (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (89.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Weißenfelser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kammler (80. Stadler), Köhler, Freudenberg, Krämer (84. Simon), F. Kopp, Kräuter, Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), Kowol, L. Kopp, Ghebregergis (83. L. Schmidt)

SV Großgrimma: Meißner – Krobitzsch, Beyer (74. Wöpe), Witt, Göbel, Rackowitz, Angeli, Weidner, Beyenbach (74. Pillert), Baum (61. Schneider), Bauer

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45