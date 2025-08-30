Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 45 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Weißenfels/MTU. Im Spiel zwischen Weißenfels und Großgrimma am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 4:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Weißenfels.

Max Rackowitz (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Die Hohenmölser konterten in der 43. Minute. Diesmal war Joao Carlos Dos Prazeres Pires der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen SV Großgrimma – Minute 43

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Großgrimma musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Hannes Stadler wurde für Tom Kammler eingesetzt und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Nick Simon, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kammler (80. Stadler), Ghebregergis (83. L. Schmidt), Kräuter, Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), Krämer (84. Simon), F. Kopp, L. Kopp, Köhler, Freudenberg, Kowol

SV Großgrimma: Meißner – Weidner, Beyenbach (74. Pillert), Krobitzsch, Baum (61. Schneider), Göbel, Beyer (74. Wöpe), Bauer, Rackowitz, Witt, Angeli

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45