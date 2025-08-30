Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 45 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV Großgrimma freuen.

Weißenfels/MTU. Weißenfels – Großgrimma: Nachdem der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit drei Toren in Führung. Endstand: 4:1 (1:1).

Max Rackowitz traf für den SV Großgrimma in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte einmal Gelb (33.). Aber die Weißenfelser gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Joao Carlos Dos Prazeres Pires erzielt.

1:1 im Duell zwischen SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Großgrimma – 43. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Großgrimma kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Hannes Stadler wurde für Tom Kammler eingesetzt und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Nick Simon den Ball über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Weißenfelser aber nicht mehr wettmachen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – F. Kopp, Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), Krämer (84. Simon), Kräuter, Köhler, Kowol, Kammler (80. Stadler), Freudenberg, L. Kopp, Ghebregergis (83. L. Schmidt)

SV Großgrimma: Meißner – Bauer, Beyer (74. Wöpe), Witt, Beyenbach (74. Pillert), Krobitzsch, Weidner, Baum (61. Schneider), Angeli, Rackowitz, Göbel

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45