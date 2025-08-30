Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Kelbra vor 51 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für SV Kelbra – Minute 44

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Arthur Ducke, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu bescheren (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Nosov, Eis, Matschulat, Tagishi, Conde, Hegenbart (62. Khudyi), Okapal (86. Angermann), Shpikula, Rybak

SSC Weißenfels II: Magul – Häcker, Baust, Hauer (70. Roy), Petrick, Scheiding, Karl (86. Apel), Barnickel, Kresse, Scherbaum, Ducke

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51