Der SV Großgrimma erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 84 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Hohenmölsen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 84 Besuchern auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 geboten. Die Hohenmölser waren den Gästen aus Mücheln mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Marcel Theumer (Merseburg) eine Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte an die Gäste (18., 37.). Das Team aus Mücheln musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Christian Beyer vor: In der 40. Spielminute schoss Max Weidner mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Minute 87: SV Großgrimma vorne dank Doppelpack von Max Weidner – 2:0

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Weidner (Großgrimma) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 2:0 verließen die Hohenmölser den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der Sportring Mücheln noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Beyenbach (86. Kästner), Schneider, Göbel, Witt (68. Pillert), Angeli (49. Boronczyk), Zech, Rackowitz, Krobitzsch (86. Palatini), Baum, Weidner

Sportring Mücheln: Mund – Kunze (72. Reinboth), Hiersig, Sommerwerk (40. Richter), Grosser, Büttner, Maak, Kuhnert, Bagehorn (80. Sell), Berghammer, Schubert

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84