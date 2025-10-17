Einen 3:2 (0:1)-Heimerfolg gegen den TSV Großkorbetha heimste der SV Großgrimma am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Nach haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha am Freitag 3:2 (0:1) getrennt. Im Spiel zwischen Großgrimma und Großkorbetha am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Lennox Lieb traf für den TSV Großkorbetha in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Oliver Seidel der Torschütze (51.).

SV Großgrimma liegt 0:2 zurück – 51. Minute

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. 20 Minuten später legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Felix Zech den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Großgrimma sicherte (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Zech, Göbel, Angeli, Wöpe (77. Boronczyk), Weidner, Krobitzsch (59. Beyenbach), F. Rackowitz (59. Ibrahim), Schneider, Pillert (86. Palatini), M. Rackowitz

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann (86. Pschribülla), Knothe, Thurm, Schneider, Knothe, Reinschmied, Lieb (62. Hesse), Große, Küster, Seidel (80. Binneböse)

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145